Netanyahu fa gli auguri a Trump Poi la sviolinata | Grazie per proteggere Israele dal regime criminale dell’Iran – Il video

In un gesto di grande rispetto e stima, Netanyahu ha rivolto un caloroso doppio augurio a Trump, celebrando non solo il suo compleanno, ma anche il suo ruolo fondamentale nella protezione di Israele contro il regime ingiusto dell'Iran. Un messaggio che si configura come un riconoscimento sincero delle azioni decise e del sostegno incondizionato, sottolineando come la collaborazione tra i due leader continui a rafforzare la sicurezza e la pace nella regione.

«Voglio iniziare augurando un doppio buon compleanno. Innanzitutto, buon compleanno a te, Presidente Donald J. Trump. Sei stato un leader straordinario, decisivo, coraggioso, con una visione chiara e un’azione limpida». Inizia così il messaggio di auguri che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rivolge al presidente degli Stati Uniti, che oggi spegne 79 candeline. Poi il messaggio continua con una serie di complimenti (e di ringraziamenti) per tutto ciò che Trump sta facendo per lo Stato ebraico. Il videomessaggio di Netanyahu. «Hai fatto cose meravigliose per Israele – continua Netanyahu -, sei stato un amico straordinario per lo Stato ebraico e per me personalmente, ci conosciamo da molti anni e apprezziamo quello che stai facendo ora: aiutare a proteggere le vite degli israeliani dal regime criminale dell’Iran». 🔗 Leggi su Open.online

