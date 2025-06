Nere laccetto e micro fiocco | le ballerine di tendenza dell'estate 2025

Gigi Hadid ha messo al centro dell’attenzione le ballerine nere con laccetto e micro fiocco, i must-have dell’estate 2025. Questa tendenza raffinata e versatile conquista le passerelle e le strade di tutto il mondo, confermando che il fascino delle ballet shoes non tramonta mai. Pronte a scoprire come sfoggiare al meglio questa chicca di stile?

Avvistata per le strade di New York, Gigi Hadid ha indossato un paio di ballerine con fiocco confermando che il trend ballet shoes dominerà anche la moda dell’estate 2025. La modella ha scelto un outfit minimal composto da maglia aderente a maniche lunghe e jeans larghi a vita alta. La mise è stata completata da occhiali da sole con lenti rotonde, borsa a spalla di Polo Ralph Lauren e ballerine in pelle di The Row. Gigi Hadid ha messo al centro del suo ensemble il comfort: un scelta di stile non solo pratica, ma anche molto glamour. GUARDA LE FOTO Le ballerine a punta con cinturino da avere ora. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Nere, laccetto e micro fiocco: le ballerine di tendenza dell’estate 2025

