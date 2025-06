Nelle prossime ore finirà il commissariamento della sanità calabrese | l’annuncio di Francesco Mannarino su Canale Italia

nelle prossime ore finirà il commissariamento della sanità calabrese, secondo l’annuncio di Francesco Mannarino su Canale Italia. La notizia, data in diretta durante Notizie Oggi, potrebbe segnare una svolta storica per il sistema sanitario della regione, ancora sotto commissariamento. Se confermata, questa svolta rappresenterebbe un passo importante verso il miglioramento dei servizi e la stabilità sanitaria in Calabria, alimentando speranze e aspettative di rinnovamento.

Francesco Mannarino, redattore della Gazzetta del Sud – Cosenza, ha anticipato in diretta televisiva che il commissariamento della sanità in Calabria potrebbe concludersi nelle prossime ore. L'annuncio è arrivato durante la trasmissione Notizie Oggi su Canale Italia, condotta da Massimo Martire. Se confermata, si tratterebbe di una svolta significativa per la sanità calabrese, l'unica in Italia ancora sotto commissariamento. Una notizia accolta con favore in una Regione che da anni attende un ritorno alla gestione ordinaria del proprio sistema sanitario.

