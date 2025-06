Nella sede in viale Europa rimarrà la logistica

Nella sede di Viale Europa rimarrà la logistica, ma il nuovo polo di Viale Moro segnerà un passo decisivo verso il futuro di Unicoop Firenze. Progettato per riunire gli uffici attualmente dislocati a Scandicci, questa struttura farà di quest’ultimo un vero e proprio centro nevralgico logistico e decisionale. Un'evoluzione strategica che trasformerà Scandicci nella capitale della coop, consolidando il suo ruolo di leadership nel settore.

Il nuovo polo di viale Moro è pensato per ospitare tutti gli uffici attualmente allocati presso la sede di Unicoop Firenze di viale Europa, a Scandicci. E proprio da qui partirà il domino che farà di Scandicci la capitale logistica e direzionale della Coop. La struttura dei Pratoni è stata inaugurata nel 2001; nel 2009 è stata ampliata di quasi 8000mq, ospitando anche un centro direzionale dove sono stati trasferiti gli uffici della cooperativa. Con l'edificio lungo l'asse della tramvia, l'area di viale Europa diventerebbe completamente dedicata alla logistica in modo da capitalizzare tutti gli spazi in vista di possibili espansioni con nuovi punti vendita in altri ambiti territoriali rispetto a quelli attuali.

