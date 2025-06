Nella mostra a Roma Caravaggio 2025 spiccano tre capolavori in cui il soggetto è lo stesso Fillide la donna che l’autore amava

Nella mostra a Roma del 2025, tre capolavori di Caravaggio raccontano la storia di Fillide, la donna amata dall’artista, tra passioni e mistero. Entrare in quella sala significa immergersi nel cuore pulsante di un’epoca, dove l’amore si mescola alla sofferenza e all’arte più pura. La figura di Fillide, così tanto più che una semplice prostituta, rivela il volto più intimo e complesso di un genio. E il suo sguardo emoziona ancora oggi, lasciando senza fiato chiunque...

È la mostra dell'anno. Ma il vero brivido arriva quando si entra nella sala che ospita tre capolavori di commovente bellezza; e in tutti e tre il soggetto è lo stesso. Una splendida donna. La donna che l'autore, Michelangelo Merisi da Caravaggio, amava. È passata alla storia come Fillide. Nome letterario che nasconde il lavoro prosaico della prostituta. Ma Fillide non era una donna qualsiasi. Impazzirono per lei gli aristocratici romani, lo stesso Caravaggio, e Ranuccio Tomassoni, il rivale che Caravaggio uccise per amore di Fillide. Tre quadri esposti a Palazzo Barberini a Roma, in cui Fillide diventa ora Giuditta mentre taglia la testa al comandante nemico Oloferne, ora Santa Maria Maddalena che piange il destino di Cristo, ora Santa Caterina d'Alessandria con la ruota dentata e la spada simboli del suo martirio (nella foto in basso).