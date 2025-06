Nella guerra tra Iran e Israele l’Ue deve coordinarsi con gli Usa Il commento di Geranmayeh Ecfr

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con decine di missili balistici iraniani che colpiscono obiettivi civili e strategici in Israele, tra cui il quartier generale delle forze armate. In questo scenario complesso, Geranmayeh di ECFR sottolinea come gli Usa debbano coordinarsi attentamente per evitare escalation incontrollate. La situazione rimane critica, e la regione si trova sull’orlo di un confine difficile da gestire.

Decine e decine di missili balistici lanciati dall’Iran sono piovuti su Israele, colpendo aree civili e obiettivi strategici — come il mitologico quartier generale delle forze armate israeliane, HaKirya. È la seconda ondata di “True Promise 3”, la risposta iraniana all’attacco “Raising Lion” lanciato da Israele nella notte tra giovedì e venerdì. La prima ondata consisteva nel lancio di centinaia di droni contro lo Stato ebraico, che però avevano sortito effetti molto limitati. Diverso quanto avvenuto con la slava missilistica, tanto che Israele ha immediatamente risposto con altri bombardamenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nella guerra tra Iran e Israele l’Ue deve coordinarsi con gli Usa. Il commento di Geranmayeh (Ecfr)

In questa notizia si parla di: israele - iran - guerra - deve

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

ISRAELE DEVE ESSERE FERMATO PRIMA CHE CI TRASCINI NELLA GUERRA MONDIALE Israele oggi ha attaccato l'Iran. Dopo aver raso al suolo Gaza. Dopo aver ucciso un'intera popolazione. Dopo aver attaccato il Libano. Dopo aver bombardato lo Yem Vai su Facebook

Israele-Iran, seconda notte di guerra | Tel Aviv colpisce il quartiere di Khamenei, Teheran bombarda le case e annuncia: “Pronti a usare 2.000 missili” Vai su X

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Israele: Negli attacchi eliminati nove scienziati nucleari Teheran; Mo, nuovi raid di Israele su Iran: difese aeree nel mirino. LIVE; Israele - Iran, le news in diretta. Idf: “eliminati altri nove scienziati nucleari”.

Israele-Iran, notte di attacchi. Raid sul quartiere di Khamenei, missili sui palazzi a Tel Aviv - Notte di attacchi da entrambi i fronti tra Israele e Iran in una nuova spirale di guerra nella regione. Da iltempo.it

Guerra con Israele e nessuna pace interna, l'Iran è a un bivio storico: cosa può succedere | Cinque scenari - Le operazioni israeliane che hanno colpito il cuore nucleare e militare dell'Iran non hanno impedito la risposta di Teheran. Scrive msn.com

Israele-Iran, un'escalation lunga 20 mesi: le tappe che hanno portato alla guerra - Iran, un'escalation lunga 20 mesi: le tappe che hanno portato alla guerra ... Secondo tg24.sky.it