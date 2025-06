Nel quartiere delle ombre Spaccio rifiuti sbandati | Ogni sera c’è qualcosa Forse hanno pure sbagliato

Nel cuore di Rozzano, tra quartieri segnati da ombre e tensioni, si ripetono episodi inquietanti che scuotono la comunità. È un susseguirsi di violenza e rifiuti di speranza, dove ogni sera si addensano rischi e incertezze. Questa escalation di sparatorie, come quella avvenuta a piazza Foglia, ci fa riflettere sulla complessità di un problema che richiede interventi concreti e decisi. La domanda è: fino a quando continueranno queste tragedie?

Sono le 7.30 del mattino quando arriviamo in viale Liguria. Da alcune ore, nell’ adiacente piazza Foglia, si è consumata la terza sparatoria nel giro di 15 giorni a Rozzano. A terra sono rimasti feriti due uomini: un ventenne colpito al volto e un trentenne alla gola. Soccorsi e ricoverati al pronto soccorso dell’Humanitas, il trentenne versa in gravissime condizioni. Quanto accaduto è l’ennesimo episodio riconducibile al mondo dello spaccio di droga che infesta il quartiere popolare, in particolare il dedalo di vie attorno alla piazza principale della città. Percorriamo viale Liguria in direzione di via Mimose e da lì verso piazza Foglia, costeggiando il vecchio edificio commerciale destinato a essere demolito per far spazio a una nuova area in fase di realizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it