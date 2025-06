Nel quarantennale del Mascheroni il ricordo del suo fondatore | Scomparso vent’anni fa

Nel cuore di Bergamo, il Liceo Scientifico “Lorenzo Mascheroni” celebra un doppio traguardo: il 40° anniversario della sua fondazione e il 20° della scomparsa del suo visionario fondatore, il professor Letterio Di Mauro. Un’occasione speciale per ricordare la sua eredità e riflettere sui valori che continuano a guidare questa istituzione. Per continuare a onorare questa storia di innovazione e passione educativa…

Bergamo. Il Liceo Scientifico “Lorenzo Mascheroni” celebra un doppio anniversario molto importante per la sua storia e più in generale per la città di Bergamo. Quest’anno ricorrono il 40esimo anniversario di questa prestigiosa scuola e il ventennale della scomparsa del suo fondatore nonché primo preside, il professor Letterio Di Mauro, che la istituì con l’obiettivo di dare al territorio una proposta scolastica ed educativa innovativa. Per ricordare il professor Di Mauro, sabato 14 giugno alle 11 alla Parrocchia di Santa Caterina, a pochi passi dal liceo, verrà celebrata una funzione “In Memoriam” alla presenza di tantissimi ex studenti ed ex docenti, ma anche di attuali insegnanti e dell’assessora ai servizi per l’infanzia, educativi e scolastici Marzia Marchesi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it