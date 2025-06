Nei lanci di Aldegheri c’è il sogno olimpico

passione è diventata il mio sogno più grande: conquistare le luci dei giochi olimpici. Ogni domenica nel cortile sotto casa ha seminato in me la voglia di eccellere e di superare ogni limite. Ora, a 24 anni, sono determinato a trasformare quei ricordi d'infanzia in traguardi mondiali, con la stessa allegria e convinzione di allora. E la strada verso Tokyo non è mai stata così vicina.

Ci sono quelle domeniche passate nel cortile sotto casa. Lui e Mattia, suo fratello maggiore, a lanciare la pallina dalle cuciture rosse mentre papà cercava di fare il ricevitore. Sorride Samuel, ventiquattro anni il prossimo settembre, mentre ripensa ai suoi primissimi momenti con il baseball: "È il ricordo a cui sono più affezionato. Ci penso ancora spesso, anche perché accadeva di frequente. Lanciavamo per ore. Poi, crescendo, diciamo che la velocità della pallina era diventata un po' pericolosa per lo spazio del cortile". Da quei pomeriggi con papà e Mattia, la pallina ha raggiunto i 145 kmh, il cortile di casa ha lasciato spazio ai vari diamanti, come è chiamato il campo da gioco di baseball, degli Stati Uniti, e Samuel Aldegheri è entrato nella storia dello sport italiano diventando il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a debuttare nella Mlb, il maggior campionato di baseball statunitense.

