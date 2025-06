Negan riflette sui suoi errori nel episodio di the walking dead | dead city stagione 2

In un nuovo emozionante clip di The Walking Dead: Dead City, Negan si confronta con i propri errori passati, rivelando un lato più profondo e complesso del personaggio. La serie, che ha visto Negan assumere un ruolo di leadership tra i Burazi a Manhattan, ci permette di scoprire le sue riflessioni più intime. La conclusione della sesta stagione promette sviluppi ancora più intensi, lasciando gli spettatori ansiosi di scoprire cosa accadrà...

Una nuova clip tratta dalla seconda stagione di The Walking Dead: Dead City offre uno sguardo approfondito sulla riflessione di Negan (interpretato da Jeffrey Dean Morgan) riguardo ai propri errori passati. La serie ha mostrato nel corso degli episodi come il personaggio abbia gradualmente assunto un ruolo di leadership all'interno del gruppo dei Burazi a Manhattan, eliminando figure come la Dama e esiliando il Croato. La conclusione della sesta puntata ha visto l'arrivo di Ginny (Mahina Napoleon), con l'intento di uccidere Negan, ma un incidente legato a una ferita infetta le ha fatto cadere tra le sue braccia.

