NBA Freestyle | Finals senza stelle assolute? Può essere ma la tecnica di chi c’è supera lo show degli assenti

osservare i dettagli e apprezzare la maestria dei giocatori. In un finale carico di suspense e talento, le star meno celebri stanno dimostrando che lo spettacolo può essere altrettanto grandioso, se non di più, quando la tecnica supera lo show. E anche senza nomi da copertina, questa NBA freestyle finale sta regalando emozioni autentiche e un nuovo volto al basket di alto livello.

Quarto periodo da MVP per Gilgeous-Alexander: OKC sul 2-2. C’è chi critica questa Finali NBA per l’assenza di nomi altisonanti. I vari James, Durant, Doncic o Jokic non ci sono. Pazienza. E d’altronde gli ascolti non stanno proprio premiando la creatura di Adam Silver (ma questa è un’altra storia). Tuttavia, stiamo assistendo a diversi aspetti tecnici davvero spettacolari. O meglio, davvero spettacolari per chi ama il basket, per chi si ferma a guardare le partite e non solo gli high-lights. Non ci sono le schiacciate con il terzo tempo staccato sulla linea del tiro libero. Non ci sono nemmeno gli alley-oop alla Mavericks maniera dello scorso anno, quando Lively e Gafford facevano a gara per raccogliere il pallone lanciato da Doncic e Irving oltre gli skybox. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it