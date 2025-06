NBA Finals 2025 | OKC espugna Indiana e impatta la serie sul 2-2

Con una prestazione da vero fuoriclasse, Shai Gilgeous-Alexander ha trascinato gli Oklahoma City Thunder alla vittoria cruciale contro gli Indiana Pacers, pareggiando la serie NBA Finals sul 2-2. In un match emozionante e ricco di suspense, il talento canadese ha deciso il destino della partita negli ultimi minuti, mantenendo viva la corsa al titolo. Nel...

Con la partita e forse l’intera stagione in bilico, gli Oklahoma City Thunder si sono affidati al loro leader. Shai Gilgeous-Alexander. Il fuoriclasse ha messo a segno 15 dei suoi 35 punti negli ultimi 4 minuti e 38 secondi, guidando la rimonta della sua squadra da uno svantaggio di 10 punti nel secondo tempo e portandoli alla vittoria per 111-104 contro gli Indiana Pacers. Il successo permette ai Thunder di pareggiare le NBA Finals sul 2-2. Nel finale è stato un autentico show personale di Gilgeous-Alexander. OKC ha chiuso la gara con un parziale di 16-7, segnando tutti i punti tranne uno. Anche Jalen Williams (27 punti), Alex Caruso (20) e Chet Holmgren (14 punti e 15 rimbalzi) hanno dato contributi importanti, nonostante la squadra abbia segnato solo tre triple – minimo stagionale – e SGA non abbia distribuito nemmeno un assist, cosa mai successa finora quest’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA Finals 2025: OKC espugna Indiana e impatta la serie sul 2-2

In questa notizia si parla di: finals - indiana - espugna - impatta

NBA Finals 2024/2025: Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers in diretta su Sky e NOW - Le NBA Finals 2024-2025 stanno per prendere il via, e l’attesa è alle stelle! Dopo un lungo percorso di oltre 1.

NBA Finals 2025: OKC espugna Indiana e impatta la serie sul 2-2.

NBA Finals, Tranquillo-Pessina: "Indiana squadra del destino? Ma ora c'è pressione". VIDEO - “Chiamatela aggressività, intensità, qualcosa che magari è sfuggente, ma che altrettanto sicuramente è tangibile”. Riporta sport.sky.it

Finali Nba, Indiana in vantaggio 1-0: espugnata la casa di Oklahoma con una rimonta conclusa all'ultimo secondo - 110 con gli ospiti che trovano il primo ed unico vantaggio della gara proprio con il canestro della loro stella Tyrese Haliburton ad appena tre decimi dalla fine del match ... Scrive corriere.it

NBA Finals - Tyrese Haliburton zittisce i Thunder! Gli Indiana Pacers vincono in rimonta 111-110 a Oklahoma City e fanno 1-0 nella serie finale - 110 degli Indiana Pacers sul campo degli Oklahoma City Thunder firmata dal canestro a fil di si ... Da eurosport.it