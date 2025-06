Nazionale | in Figc parlano di progetto roba da ridere Grottesca la lista dei nomi post-Spalletti Libero

In Italia, la memoria è un’arte che ci rende maestri nel rivivere il passato. La Federcalcio, tra progetti discutibili e scelte grottesche post-Spalletti, prova a riscoprire il valore della Nazionale affidandosi a nomi di ex campioni del 2006. Ma sarà davvero solo una questione di motivazione? O c’è qualcosa di più profondo che questa strategia non riesce a toccare?

Nazionale: in Figc parlano di progetto, roba da ridere. La lista dei nomi post-Spalletti è stata grottesca In Italia siamo bravi(ssimi) a vivere di memoria. Così nella società civile così nel microcosmo del calcio. Così la Federazione è andata a pescare nei pur fallaci allenatori ex Campioni del 2006 per tentare di ricordare ai giocatori di oggi quanto la Nazionale sia importante. Come se la questione fosse solamente motivazionale e ben poco tecnica. Ai posteri l’ardua sentenza. Libero parla stamane a riguardo di “Italia dei papocchi” e di “ammucchiata” relativamente alle tante personalità che ora verranno riunite sotto la guida del c. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nazionale: in Figc parlano di progetto, roba da ridere. Grottesca la lista dei nomi post-Spalletti (Libero)

