Gennaro Gattuso si prepara a rivoluzionare la Nazionale, accettando il codice trasparenza sugli infortuni: i dolorini saranno finalmente smascherati. Dopo le turbolenze recenti e la sconfitta pesante contro la Norvegia, è arrivato il momento di un reset. Con una gestione più aperta e sincera, l'ex campione del 2006 punta a riportare entusiasmo e fiducia nell’Italia, dimostrando che la trasparenza è la vera arma per tornare a vincere.

È tempo di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale. Dopo il caos per le dimissioni-esonero di Spalletti e la sconfitta bruciante contro la Norvegia ad Oslo per 3-0, pure arrivata al culmine di una stagione sfibrante per la maggior parte dei calciatori. Gravina ha pensato di costruire un muro di ex campioni del 2006 per tentare di riportare l'idea di Nazionale al centro del villaggio nelle menti dei calciatori. Gattuso dovrà riportare la Nazionale in cima ai pensieri dei calciatori (Repubblica).