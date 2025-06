Nazionale fumata bianca per il ct | lunedì l’annuncio ufficiale

È fatta: Gennaro Gattuso è pronto a guidare la Nazionale italiana come nuovo commissario tecnico. Dopo settimane di attese, l’annuncio ufficiale è alle porte, previsto per lunedì 16 giugno, con Cesare Prandelli nel ruolo di direttore tecnico. Un nuovo capitolo si apre per il calcio azzurro, carico di speranze e sfide. Rimanete con noi su Sportface TV per tutte le ultime novità e aggiornamenti in tempo reale.

Gennaro Gattuso sarà il nuovo ct della Nazionale italiana: lunedì 16 l'ufficialità. Il nuovo corso partirà anche da Cesare Prandelli nel ruolo di direttore tecnico. Manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare lunedì 16 giugno: Gennaro Gattuso sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Fumata bianca vicina: Gennaro Gattuso sarà il nuovo CT della Nazionale. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'ex centrocampista azzurro è pronto a raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia.

