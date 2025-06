Navigava senza licenze | catamarano da turisti sequestrato comandante e armatore denunciati

Nel cuore della laguna veneziana, un catamarano destinato al turismo è stato sequestrato dai carabinieri, che hanno denunciato comandante e armatore per aver operato senza le necessarie licenze. Un intervento che sottolinea l'importanza della sicurezza e delle norme nel settore nautico, proteggendo sia i cittadini che gli ospiti.

Catamarano per turisti sequestrato, comandante e armatore denunciati. È successo nel pomeriggio di lunedì 9 giugno scorso, a opera dei carabinieri del nucleo natanti di Venezia, durante un servizio di vigilanza lagunare.

Anna Chiti aveva 17 anni. È morta uccisa dall’elica di un catamarano dove avrebbe dovuto lavorare (in nero) come interprete e dove invece le facevano fare anche l’ormeggiatore. Quante Anne ci sono in giro per l’Italia? Quante lavorano senza tutele pur di sb Vai su Facebook

