Nations League prima sconfitta per l’Italia | 3-1 contro la Francia

L’Italia del volley affronta con determinazione la sfida più difficile, quella contro la Francia campione olimpica. Al Centre Videotron di Quebec City, i nostri Azzurri affrontano una prova di maturità nel torneo Nations League 2025, e seppure subiscono la prima sconfitta per 3-1, il loro spirito e la voglia di migliorare sono più forti che mai. La partita si conclude, ma il cammino è ancora lungo, e ogni sfida rappresenta un’opportunità di crescita.

L’Italia del volley si ritrova di fronte la Francia campione olimpica per la prima volta dopo la delusione di un anno fa, ma il risultato non è cambiato. Al Centre Videotron di Quebec City, in Canada, l’Italvolley subisce la prima sconfitta nella Nations League 2025, per 1-3 (17-25, 22-25, 25-19, 24-26) contro la Francia campione olimpica in carica. Miglior realizzatore dell’incontro è stato Luca Porro con 18 punti, seguito in casa azzurri da Romanò con 17. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it