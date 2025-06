Natanz l' impianto nucleare iraniano colpito da Israele L' Aiea | Rischi contaminazione radiologica e chimica

L'attacco israeliano all'impianto di Natanz, uno dei principali centri nucleari dell'Iran, ha causato danni significativi, distruggendo l'area di arricchimento dell'uranio. Secondo l'AIEA, il rischio di contaminazione radiologica e chimica rappresenta una minaccia seria per la sicurezza regionale. Questo evento potrebbe avere ripercussioni inaspettate sulla stabilitĂ e sulla salute ambientale, rendendo urgente un'analisi approfondita degli sviluppi e delle misure di emergenza adottate.

L'attacco israeliano al sito nucleare di Natanz ha «distrutto» l'impianto pilota di arricchimento dell'uranio situato in superficie, una zona chiave dell'impianto. Lo ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Natanz, l'impianto nucleare iraniano colpito da Israele. L'Aiea: «Rischi contaminazione radiologica e chimica»

