NASpI e trasferimento all’estero | guida completa per conservare l’indennità di disoccupazione in ambito UE

Se hai perso il lavoro e stai considerando un trasferimento all’estero, sapere come conservare l’indennità di disoccupazione può fare la differenza tra un nuovo inizio e una battuta d’arresto. La normativa europea apre interessanti opportunità per i lavoratori italiani, consentendo il trasferimento temporaneo della NASpI verso altri Stati UE, SEE o Svizzera. Scopriamo insieme come navigare questa complessa ma vantaggiosa procedura, per non perdere i tuoi diritti anche oltre confine.

Molti lavoratori italiani che perdono il lavoro si trovano a un bivio: restare in Italia per conservare il diritto alla NASpI oppure trasferirsi all'estero per cogliere nuove opportunità lavorative. La normativa nazionale, armonizzata con quella europea, consente in determinate condizioni il trasferimento temporaneo dell'indennità di disoccupazione verso un altro Stato UE, SEE o la Svizzera.

In questa notizia si parla di: naspi - trasferimento - estero - guida

