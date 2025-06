Nascondevano la droga nelle campagne bergamasche arrestati due pusher

Grazie al lavoro tempestivo dei carabinieri, la rete di spaccio è stata smantellata: i due pusher nascondevano la droga nelle campagne bergamasche, ma ora sono stati assicurati alla giustizia. Questa operazione dimostra come l'impegno delle forze dell'ordine sia fondamentale per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. La lotta contro la droga prosegue incessante, perché solo così possiamo preservare un territorio più sicuro per tutti.

Nella serata di mercoledì 11 giugno i carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini marocchini, di 48 e 21 anni, entrambi senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scaturita da un'indagine lampo, avviata a seguito delle numerose segnalazioni di cittadini esasperati dall'attività di spaccio in diversi Comuni della provincia. Grazie al lavoro investigativo i militari sono riusciti a individuare l'auto usata dai due uomini per spostarsi tra Bolgare, Carobbio degli Angeli e San Paolo d'Argon, dove nascondevano la droga nelle zone rurali.

