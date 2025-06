Nasconde hashish nel divano mentre è ai domiciliari tradito dall' odore sospetto

Un episodio inquietante scuote la tranquilla routine cittadina: un giovane agli arresti domiciliari nascconde hashish nel divano, tradito da un odore sospetto. Due denunce recenti dei carabinieri evidenziano come lo spaccio continui a infestare la nostra comunità. In un blitz a San Martino, un 24enne finisce nei guai per aver tentato di nascondere droga in casa. La lotta contro il narcotraffico resta una priorità imperativa.

Due le denunce dei carabinieri in questi ultimi giorni, tutte per spaccio. Nel primo caso, i carabinieri di San Martino hanno denunciato un 24enne, sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo in casa, i militari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Nasconde hashish nel divano mentre √® ai domiciliari, tradito dall'odore sospetto

In questa notizia si parla di: domiciliari - nasconde - hashish - divano

