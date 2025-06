Nasce un premio intitolato alla figura dell' onorevole Giuseppe Reale

Un nuovo prestigioso riconoscimento prende vita: nasce il Premio Giuseppe Reale, dedicato alla memoria di un uomo straordinario. Promosso dalla Fondazione Mediterranea e dal Lions Club Reggio Calabria Host, l’evento promette di diventare un punto di riferimento per chi si distingue nel segno dei valori di impegno e dedizione. La prima edizione, prevista già per ottobre 2025, è stata presentata nell’aula del consiglio di facoltà del dipartimento Diceam, segnando un passo importante verso un futuro ricco di speranze e meriti.

Dovrebbe svolgersi giĂ a ottobre 2025 la prima edizione del premio intitolato alla figura dell'onorevole Giuseppe Reale, voluto dalla Fondazione Mediterranea e dal Lions Club Reggio Calabria Host. Il premio è stato presentato nell'aula del consiglio di facoltĂ del dipartimento Diceam.

