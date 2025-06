Nasce la Juve di Tudor | Yildiz rinnova nuovi contatti per Osimhen torna la pista Ederson

La Juventus si rinnova con entusiasmo e ambizione, segnando un nuovo capitolo sotto la guida di Tudor. Tra rinnovi, nuovi contatti per Osimhen e il ritorno della pista Ederson, il club si appresta a scrivere una stagione ricca di sorprese. Dal traghettatore all’allenatore del futuro, la Vecchia Signora si prepara a conquistare nuovi traguardi: il progetto bianconero è pronto a decollare, puntando sempre più in alto.

Ravezzani critico: «Tudor? Mi pare la conferma di una Juve che naviga a vista, non è l’allenatore per una grande Juventus. La situazione di Vlahovic nasce da una follia di Arrivabene, vi spiego perché» - Fabio Ravezzani lancia un campanello d’allarme sulla Juventus, definendo la conferma di Tudor come una mossa che riflette una squadra alla deriva, navigando a vista.

Le parole di #Tudor: "Sono nel posto giusto". Ed elogia #Yildiz #Tudor ai canali ufficiali della Fifa: “Ognuno si aspetta sempre il massimo. La Juventus è un club che gioca sempre per vincere, quindi andremo lì per fare il meglio possibile gara dopo gar Vai su Facebook

?Parla #Tudor: #Juve “posto giusto”, il mercato, #Yildiz come #Baggio per #Platini, “Tra un 10 e un 9” Vai su X

