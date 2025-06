Nappi | L’orchestra in cui suonava Giogiò chiude e De Luca parla ancora di primati

Mentre il presidente della Campania si riempie il petto di primati sugli investimenti culturali, la realtà racconta un'altra storia. La Nuova Orchestra Scarlatti, cuore pulsante della musica campana e casa di talenti come Giogiò Cutolo, annuncia la chiusura per mancanza di fondi. E De Luca? Da oltre quattro anni evita il confronto sulle questioni di stabilizzazione, lasciando un vuoto che si fa sentire. È ora di chiedersi: quando la cultura sarà veramente una priorità?

Tempo di lettura: 2 minuti “ Mentre il presidente della Campania si vanta per l’ennesimo (pseudo) primato sugli investimenti per la cultura da parte della Regione, Gaetano Russo, fondatore e direttore della Nuova Orchestra Scarlatti, in cui suonava Giogiò Cutolo, ne annuncia la chiusura a causa della carenza di fondi destinati all’ensemble. E De Luca? Da più di 4 anni sfugge al confronto, non rispondendo alle richieste per la stabilizzazione della Scarlatti. Evidentemente, il ‘boss delle sagre’ di Palazzo Santa Lucia continua a muoversi sulle tracce dell’ex ministro e compagno di partito, Franceschini, preoccupato, come lui, più di fare gli interessi economici della galassia di certe cooperative e società, che della funzione altissima che deve rivestire la cultura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it