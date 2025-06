Napoli Zambo Anguissa decisivo per Conte | lo scorso anno era quasi irriconoscibile

Frank Zambo Anguissa sta vivendo una rinascita straordinaria a Napoli, grazie all’impatto di Antonio Conte. Dopo un passato difficile, il centrocampista camerunese si è trasformato in un giocatore decisivo, conquistando il titolo di Player of the Month e contribuendo con sei gol alla squadra. La sua evoluzione testimonia come la guida giusta possa sbloccare il talento nascosto. Vediamo insieme come Anguissa stia facendo la differenza sul campo.

Frank Zambo Anguissa è uno dei giocatori che ha beneficiato maggiormente dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il centrocampista camerunese sta vivendo una stagione di alto livello, tanto da essere eletto Player of the Month della Serie A all’inizio della stagione. Sotto la guida del tecnico salentino, Anguissa ha raggiunto numeri mai toccati in carriera. Con sei gol . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, Orel Mangala con il ricavato derivante dall’eventuale cessione di Zambo Anguissa? - Il mercato estivo della SSC Napoli si preannuncia scoppiettante, con potenziali colpi che potrebbero rivoluzionare la rosa partenopea.

#anguissa #mercato #Napoli Calcio #Napoli #Anguissa Possibile addio in casa Napoli! Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare il club partenopeo, e la situazione inizia a farsi seria.

Concedetemi "due" parole su Kevin De Bruyne e sull'impatto che può avere sul Napoli Dopo aver conquistato lo scudetto sulla sirena finale, a seguito di un campionato combattuto punto su punto, il Napoli si avvia verso una fase nuova della propria storia spo

Anguissa on fire, mai così decisivo in carriera: i numeri pazzeschi di Frank; CN24 - Anguissa lascia Venezia con il resto della squadra, indizio in chiave Nazionale | VIDEO; Anguissa si è ripreso il Napoli: è l'anima del centrocampo azzurro.

CORRIERE - Il Napoli chiede 25 milioni per Anguissa: già rifiutate due offerte - Il club azzurro tra cessioni e acquisti ritoccherà in maniera profonda la rosa a disposizione di Antonio Conte. Secondo msn.com

Anguissa potrebbe anche restare a Napoli (Corsport) - Qadsiah lavora per portarlo in Arabia Saudita ma il Napoli non lo vende per meno di 25 milioni. Da ilnapolista.it

Il Besiktas non molla Zambo Anguissa: nuovo assalto al Napoli - Offerta iniziale da 12 milioni rifiutata dalla dirigenza azzurra Il Besiktas ha manifestato un concreto interesse per André- Come scrive informazione.it