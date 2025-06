Napoli un’italiana su Simeone | c’è una curiosità sulla destinazione

Napoli si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, con il mercato estivo che si prospetta cruciale per la squadra. Tra le varie priorità, il futuro di Simeone e altre stelle azzurre dipenderà anche dalle eventuali uscite, fondamentali per rafforzare il progetto di Antonio Conte e mantenere viva la voglia di conquistare nuovi traguardi. La vittoria dello scudetto ha rafforzato l’autostima del club: ogni mossa sarà strategica per continuare a brillare in Serie A e oltre.

Il Cholito verso l'addio, ma rimane in Serie A: la contendente ha una motivazione speciale. Il mercato estivo del Napoli dipenderà molto anche dalle uscite. Sono diversi i giocatori azzurri destinati a lasciare la squadra nel corso di quesa estate, perché in scadenza o perchè considerati fuori dal progetto di Antonio Conte. La vittoria dello scudetto ha convinto il Napoli, però, a non svendere nessuno, proprio in virtù del valore che ogni giocatore può avere sul mercato. Uno di questi è un attaccante che quest'anno ha trovato poco spazio. Simeone, il Pisa alla finestra: e c'è una curiosità. Si tratta di Giovanni Simeone, finito nel mirino di un'altra squadra di Serie A.

