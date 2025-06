Napoli tentativo per Grealish? Come potrebbe sbloccarsi l’affare

Napoli punta deciso su Jack Grealish, uno dei profili più intriganti del calcio internazionale. Il trasferimento da 117 milioni di euro nel 2021 ha già scritto pagine storiche, ma ora tutto può cambiare. Come potrebbe sbloccarsi questa trattativa? Con un piano mirato e un'offerta irresistibile, il club partenopeo potrebbe convincere il Manchester City a lasciar partire il suo talento. Ecco come si potrebbe realizzare l'affare e rivoluzionare la rosa azzurra.

Gli azzurri potrebbero seriamente provare ad acquistare il calciatore del Manchester City, il secondo dopo Kevin De Bruyne: come può sbloccarsi la trattativa Mr 117 milioni potrebbe approdare nel Napoli. La storia di Jack Grealish non è quella di un fuoriclasse assoluto, ma il trasferimento monstre nel 2021 dall'Aston Villa al Manchester City, quello sì che rimarrà negli annali. L'avventura con i Citizens potrebbe, però, essere giunta al termine, dopo 157 presenze, 17 gol e 23 assist. Sicuramente, la sua resa in campo non ha ripagato l'investimento fatto dagli inglesi ormai 4 anni fa, ma sappiamo come in Premier League le spese siano completamente gonfiate rispetto agli standard italiani.

