Napoli si alza il muro nella trattativa | rischia di saltare tutto Nuovo piano di Manna

Napoli si trova di fronte a un nuovo ostacolo nella trattativa per uno dei grandi obiettivi di mercato di Antonio Conte: il muro eretto dalla dirigenza rischia di mettere in forse l’affare, complicando un percorso finora molto promettente. La finestra estiva si accende di tensione, mentre il club tenta di mantenere il passo e portare a termine operazioni importanti. Riusciranno i partenopei a superare questa sfida e a rinforzare la squadra?

Per gli azzurri rischia di complicarsi una trattativa per un nome inserito tra i primissimi obiettivi di Antonio Conte: c’è un nuovo piano del club Il Napoli è partito con l’acceleratore premuto in questa finestra estiva di calciomercato. La dirigenza partenopea ha già chiuso due colpi sui quali lavorava da tempo: Marianucci, praticamente ufficioso già in primavera, e soprattutto Kevin De Bruyne, trattato segretamente da prima della fine del campionato. Due rinforzi immediati, per ampliare subito la rosa. Terminata questa prima sessione di mercato extra, avviata per il Mondiale per Club, il Napoli proseguirà nei colloqui con altre società per portare a compimento altri acquisti in vista di luglio e agosto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, si alza il muro nella trattativa: rischia di saltare tutto. Nuovo piano di Manna

In questa notizia si parla di: napoli - trattativa - rischia - piano

Napoli, due “sì” e un “no” (momentaneo) nella trattativa con David: la situazione | Primapagina - Il calciomercato è sempre ricco di sorprese, e la trattativa del Napoli per David non fa eccezione. Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione si complica con due "sì" e un "no" momentaneo.

"A Tutto Napoli" su Tele A, puntata del 11 Giugno 2025 Vai su Facebook

Milan, rallentamento nella trattativa con il Napoli per Musah ma l'affare non dovrebbe essere a rischio; Ferrari, Elkann si sta svegliando: la Gazzetta scrive che Vasseur rischia il posto (era ora); Ravezzani: Addio Conte? La Juve non mi sembrava convinta! Il Napoli oggi rischia brutte figure.

Osimhen rischia di iniziare il ritiro con il Napoli - Victor Osimhen ha improvvisamente cambiato tutto: non partirà per l’Arabia Saudita e rischia di presentarsi al ritiro estivo del Napoli a ... Segnala dailynews24.it

SKY - Napoli-De Bruyne, trattativa agli ultimi dettagli: ecco la situazione - Il Napoli è pronto al colpo grosso a centrocampo: la trattativa con Kevin De Bruyne è agli ultimi dettagli, che si svolgeranno in giornata. napolimagazine.com scrive

SKY – Napoli, non c’è preoccupazione sul caso Osimhen: trattativa avanzata per De Bruyne - “Per decifrare il futuro di Osimhen bisogna decidere di porre delle condizioni come il Napoli ha fatto in merito alla clausola sulla quale è irremovibile. Riporta iamnaples.it