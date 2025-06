Napoli secondo rifiuto dal Siviglia per Juanlu ma la pista rimane calda

Il Napoli insiste con determinazione sulla pista Juanlu, il giovane talento del Siviglia classe 2003, nonostante il secondo rifiuto arrivato dal club spagnolo. La volont√† di rinforzare la difesa azzurra resta forte e la trattativa si scalda sempre di pi√Ļ: il sogno di portare in Italia un talento emergente continua a bruciare, alimentando l‚Äôentusiasmo dei tifosi partenopei. La sfida tra passione e mercato si gioca ancora tutta davanti agli occhi di appassionati e addetti ai lavori.

Continua ad essere decisamente battuta la pista che vede il Napoli Campione d`Italia sulle tracce del difensore classe 2003 del Siviglia Juanlu.

Ufficiale: Natan lascia il Napoli, riscattato dal Betis Siviglia - Il talento brasiliano Natan lascia il Napoli, con il Betis Siviglia che ufficialmente ne ha esercitato il riscatto, segnando così la prima mossa del mercato estivo dei partenopei.

