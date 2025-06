Napoli scudetto e turismo | un milione di visitatori e 320 milioni di fatturato

Il trionfo del Napoli, con lo scudetto conquistato il 23 maggio, ha acceso l’entusiasmo non solo dei tifosi ma anche dell’economia locale. Con oltre un milione di visitatori e un fatturato di 320 milioni di euro, la vittoria si conferma un potente motore di crescita per il turismo cittadino e regionale. Un fenomeno che dimostra come lo sport possa diventare una vera e propria forza trainante per lo sviluppo economico di Napoli.

Il trionfo sportivo si trasforma in volano economico. La vittoria dello scudetto da parte del Napoli di Antonio Conte, conquistato il 23 maggio contro il Cagliari, ha avuto un impatto travolgente sul turismo cittadino e regionale. Lo rivela un'analisi del Centro studi di Confesercenti Campania, riportata da Pasquale Tina su Repubblica Napoli: nelle ultime quattro settimane, oltre un milione di persone ha visitato Napoli, generando un indotto economico straordinario. L'effetto tricolore si è fatto sentire subito. Come spiega Tina su Repubblica Napoli, nel solo mese successivo alla conquista del titolo, oltre 500mila turisti hanno partecipato attivamente ai festeggiamenti – in particolare alla spettacolare parata dei bus scoperti lungo via Caracciolo – e circa 1,7 milioni di persone hanno affollato la Campania.

