Napoli sacrificio per Lookman | rinuncia obbligata per Conte

Il Napoli si prepara a fare un sacrificio importante pur di assicurarsi Ademola Lookman, una mossa strategica per rinforzare l'attacco e mantenere alte le ambizioni in campionato. La rinuncia obbligata a Kvicha Kvaratskhelia, partito a gennaio, ha spinto gli azzurri a cercare un sostituto di livello. Con Antonio Conte confermato sulla panchina, il club mette subito in campo le sue carte più forti: il futuro potrebbe riscriversi grazie a questa sfida di mercato.

Il Napoli rincorre il sogno Ademola Lookman per sostituire Kvicha Kvaratskhelia, andato via dalla Serie A a gennaio Sono giorni importantissimi per il calciomercato Napoli. Gli Azzurri, dopo aver annunciato la permanenza di Antonio Conte, si sono subito dati alla pazza gioia sul mercato portando Marianucci per la difesa e naturalmente Kevin De Bruyne, fuoriclasse reduce da 10 anni al top al Manchester City. I campani vogliono ricoprire tutte le posizione scoperte il prima possibile, così da dare a Conte una squadra all'altezza per tutte le competizioni: Serie A, Coppa Italia e ovviamente Champions League.

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall'Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

