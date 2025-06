Napoli ribaltone in vista per Anguissa | offerta ufficiale del Besiktas

Clamoroso ribaltone in vista per il futuro di Frank Zambo Anguissa: il Besiktas ha presentato un'offerta ufficiale che potrebbe rivoluzionare le carte in tavola del Napoli. Dopo quattro stagioni di successi, il centrocampista sembra pronto a cambiare aria, alimentando speculazioni e interesse da parte di diversi club. La situazione è in continuo fermento, e il destino di Anguissa potrebbe presto scriversi su un nuovo campo, lasciando gli azzurri alla ricerca di una nuova strategia di centrocampo.

Clamoroso ribaltone in vista sul futuro di Frank Zambo Anguissa, arrivata l’offerta da parte del Besiktas Il Napoli lavora in ottica futuro, specialmente per quel che riguarda Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista, protagonista di entrambe le cavalcate verso gli Scudetti, è sull’orlo di andar via e lasciare gli azzurri dopo ben 4 stagioni. Il calciatore sembra voglioso di voler cambiare aria, con diversi club che hanno cominciato ad insistenti per cercare di convincere il classe ’95. Ancora però nulla di scontato, viste alcune situazioni emerse fuori che sanno di reali colpi di scena. Con l’arrivo di Kevin De Bruyne e, quasi sicuramente, di un altro centrocampista, il camerunese vedrebbe a rischio anche il suo posto tra gli 11 titolari. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, ribaltone in vista per Anguissa: offerta ufficiale del Besiktas

In questa notizia si parla di: anguissa - napoli - ribaltone - vista

Napoli, Anguissa verso l’Arabia. Pronto l’assalto a Farguson per sostituirlo - Il Napoli si prepara a un'importante operazione di mercato: Frank Zambo Anguissa potrebbe trasferirsi in Arabia a fine stagione.

Napoli-Parma 2-1: Lukaku e Anguissa fanno gioire il Maradona; Napoli, ribaltone in vista per Anguissa: offerta ufficiale del Besiktas; IO ME NE VADO: a fine stagione saluto Napoli | IL MIO TEMPO QUI E’ FINITO.

Anguissa, assalto dall’Arabia: il Napoli resiste alle offerte - Anguissa è un faro del centrocampo fondamentale per la conquista dello scudetto. Da ilnapolionline.com

Napoli, allenamento vista Inter: Anguissa in gruppo - Per quanto riguarda i singoli, Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra mentre Anguissa è rientrato dall'impegno in Coppa d'Africa con il ... Scrive corrieredellosport.it

Il Besiktas non molla Zambo Anguissa: nuovo assalto al Napoli - Offerta iniziale da 12 milioni rifiutata dalla dirigenza azzurra Il Besiktas ha manifestato un concreto interesse per André- Scrive informazione.it