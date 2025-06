Napoli | per Simeone idea Pisa sulle orme del padre

Napoli potrebbe presto affrontare un capitolo di cambiamenti, mentre Giovanni Simeone, attaccante argentino del 1995, valuta una possibile partenza dal club azzurro, dove ha conquistato due Scudetti dal 2022. La sua decisione si ispira forse alle orme paterne e alle opportunitĂ future, aprendo uno scenario intrigante per il calcio italiano. Ma quali saranno le prossime mosse di Simeone e come cambierĂ il panorama partenopeo?

Giovanni Simeone, attaccante argentino classe 1995, potrebbe lasciare il Napoli, club nel quale milita dal 2022 e con il quale ha vinto due Scudetti,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: napoli - simeone - idea - pisa

Calciomercato Genoa, Simeone profilo perfetto per sostituire Pinamonti? Il piano dei rossoblu con il Napoli - Il Genoa è pronto a scatenare il calciomercato per trovare l'erede di Andrea Pinamonti. Con il pressing su Giovanni Simeone, i rossoblù sembrano avere in mente un piano strategico proprio con il Napoli.

Calciomercato Pisa, si valuta Darboe. Corrado: “Zerbin? Ci piace, lo seguiamo da anni”. Il riepilogo La Roma ha offerto al Pisa Darboe, ma i nerazzurri stanno valutando il da farsi. Intanto Corrado conferma l’idea Zerbin. Il riepilogo di tutte le trattative, da Vural Vai su Facebook

Napoli: per Simeone idea Pisa, sulle orme del padre; Calciomercato, Vural primo acquisto del Pisa, tentativo serio per Simeone, ma è quasi impossibile; Simeone la prima scelta del Pisa per l’attacco (CorSport).

Napoli: per Simeone idea Pisa, sulle orme del padre - Giovanni Simeone, attaccante argentino classe 1995, potrebbe lasciare il Napoli, club nel quale milita dal 2022 e con il quale ha vinto due Scudetti, raccogliendo. calciomercato.com scrive

MEDIASET - Napoli, Simeone potrebbe lasciare gli azzurri, vivo l'interesse del Pisa - Su di lui, infatti, è vivo l'interesse del Pisa, che sta anche definendo la situazione allenatore con un incontro con Gi ... Come scrive napolimagazine.com

Pisa, Giovanni Simeone obiettivo per l'attacco. Le news di calciomercato - In attesa di definire il nuovo allenatore, con un incontro previsto oggi con Gilardino per chiudere, il club toscano spingerà per il Cholito. Secondo sport.sky.it