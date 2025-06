Napoli Lookman si avvicina | la distanza con l’Atalanta è minima

Il Napoli si avvicina a Lookman: la distanza con l’Atalanta si riduce a soli 232 minuti, aprendo scenari affascinanti per il mercato di gennaio. Il talento nigeriano, apprezzato da Conte, potrebbe presto trasferirsi al San Paolo, ma prima bisogna convincere l’Atalanta della bontà dell’offerta. La sfida tra i campioni di Serie A e le pretendenti si infittisce, promettendo un’estate di calciomercato ricca di sorprese.

Il Napoli tenta Ademola Lookman: il nigeriano piace a Conte, ma prima i campani devono convincere l’Atalanta Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Kvicha Kvaratskhelia. Il fuoriclasse georgiano, fresco vincitore della Champions League con il Paris Saint Germain, non è ancora stato rimpiazzato a dovere dalla società partenopea che deve assolutamente occupare quella casella nello scacchiere tattico di Antonio Conte. A gennaio era arrivato Noah Okafor in prestito dal Milan, una soluzione tappabuchi utilizza poco o nulla durante il suo periodo in Campania. Conte ha optato per l’attacco a due con Raspadori e Lukaku rinunciando dunque al tridente, stravolgendo dunque il 4-3-3 iniziale. 🔗 Leggi su Sportface.it

