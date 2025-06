Napoli Garnacho costa troppo | un’alternativa più economica può essere Openda del Lipsia

Tra queste, spunta con insistenza Openda del Lipsia, un’opzione più accessibile e promettente per rinforzare l’attacco partenopeo. Con un occhio attento alle possibilità di mercato, il Napoli cerca di trovare il giusto equilibrio tra qualità e costi, puntando a una soluzione che possa fare la differenza senza sforare il budget. La sfida è aperta, e le prossime settimane saranno decisive per definire l’identità del nuovo gioiello azzurro.

Il Napoli sta cercando il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia in questa sessione di mercato estiva; il georgiano ha lasciato gli azzurri nel mercato di gennaio per approdare al Psg, ma in effetti non è mai stato realmente sostituito. Se dapprima il Napoli si era mosso su Alejandro Garnacho, la trattativa appare complicata per l’alto prezzo che chiede il Manchester United. Per questo motivo, gli azzurri stanno valutando delle alternative. Tra queste pare esserci Openda del Lipsia, secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur su X: Loïs Openda appare come un’alternativa economica a Garnacho per il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it