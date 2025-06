Napoli Di Marzio svela le trattative del club partenopeo | bloccato il nuovo attaccante

Napoli fa parlare di sé con le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SKY. Secondo quanto rivelato, il club partenopeo avrebbe bloccato l'arrivo di un nuovo attaccante, Lorenzo Lucca, dell’Udinese, con un accordo già in essere. La prossima settimana sarà decisiva per scoprire se il Napoli affonderà definitivamente il colpo, rafforzando la propria rosa e alimentando le speranze dei tifosi. Ma quali saranno i prossimi passi?

La SSC Napoli, secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato di SKY, Gianluca Di Marzio, ha bloccato il nuovo attaccante in vista della prossima stagione: Lorenzo Lucca. L’accordo con il bomber dell’Udinese è stato trovato, settimana prossima si capirà se affondare definitivamente il colpo. Dopo aver trovato l’accordo con David, infatti, Conte ha preferito bloccare la . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - marzio - bloccato - attaccante

De Bruyne, aumenta la fiducia del Napoli: ha gradito le proposte logistiche del club (Di Marzio) - Kevin De Bruyne potrebbe avvicinarsi al Napoli, aumentando la fiducia del club partenopeo. Secondo Gianluca Di Marzio, l'ex giocatore del Manchester City ha gradito le proposte logistiche del club, facilitando così il dialogo.

Priorità al difensore centrale: primi contatti ufficiali tra Napoli e Bologna per Beukema Il calciatore del Bologna, secondo Di Marzio, è il profilo preferito degli azzurri Manna continua però a seguire anche Scalvini, con Gatti che si allontana sensibilmente da Vai su Facebook

Raspadori da record: da quando è in Nazionale, nessuno ha segnato più di lui; Napoli-Juventus 2-1: radiocronaca da brividi di Carmine Martino | VIDEO; Rapina Neres a Napoli: tre arresti.

SKY - Il Napoli punta Juanlu Sanchez e Musah, bloccato Lucca, ecco tutti i dettagli - Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha rivelato le ultime novità in casa Napoli a "Speciale Calciomercato": “Il Napoli non vuole arrivare in ritardo come accaduto la scorsa estate, ma vuole da ... Scrive napolimagazine.com

SKY - Il Napoli ha bloccato Lucca. Per Juanlu 15 milioni, il punto su Musah - Il club partenopeo ha un accordo di massima con l'attaccante dell'Udinese che piace tanto ad Antonio Conte per le sue qualità fisiche e tecniche. Come scrive msn.com

Osimhen resta al Napoli - Difficile, quasi utopistico, pensare a un reintegro dell’attaccante nigeriano nella squadra di Antonio Conte. Lo riporta gianlucadimarzio.com