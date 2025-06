Napoli De Laurentiis non si ferma | ufficiale il secondo acquisto dopo De Bruyne

Il Napoli di De Laurentiis non si ferma mai: dopo l’acquisto di Kevin De Bruyne, il club azzurro annuncia ufficialmente il secondo colpo di mercato, portando in squadra Luca Marianucci dall’Empoli. Il giovane difensore classe 2004, tra le rivelazioni della scorsa stagione, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera e a contribuire al sogno dei partenopei. Segui le nostre dirette e approfondimenti su Sportface Tv per restare sempre aggiornato.

Nuovo acquisto per il Napoli, che ufficializza l'arrivo dall'Empoli del difensore classe 2004 Luca Marianucci, tra le rivelazioni della scorsa stagione. Dopo Kevin De Bruyne, il Napoli ha ufficializzato l'arrivo dall'Empoli del difensore Luca Marianucci. E' stato lo stesso patron azzurro, Aurelio de Laurentiis, a darne notizia su X con un "Benvenuto Luca".

Napoli, il primo acquisto estivo è già deciso: l’indizio di Conte - Il Napoli, in corsa per il titolo, prepara già il mercato estivo con un primo acquisto in vista. Dopo la vittoria contro il Lecce, un indizio rilasciato da Conte ha svelato dettagli interessanti.

