Napoli si apre a una nuova era con l’arrivo di Kevin De Bruyne, un vero fuoriclasse che condivide la stessa ambizione dei partenopei. Le sue prime parole ufficiali testimoniano quanto questa collaborazione possa portare grande slancio al progetto azzurro. Giovedì 12 giugno, il suo trasferimento ufficiale segna l’inizio di una sfida entusiasmante, pronta a scrivere pagine memorabili nel calcio italiano.

Prime parole ufficiali per Kevin De Bruyne come nuovo acquisto del Napoli. Il belga giovedì 12 giugno ha firmato il contratto di due anni con. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

