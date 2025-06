Napoli dalla Turchia interesse per Zambo Anguissa | la posizione dei partenopei

Il Napoli si prepara a un mercato ricco di sorprese, con l’interesse proveniente dalla Turchia per Zambo Anguissa che si fa sempre più concreto. Dopo la prima offerta recapitata ai partenopei, il club azzurro ha già risposto, consolidando la propria posizione e sottolineando quanto il centrocampista camerunese sia ritenuto un pilastro irremovibile. La vicenda si sviluppa, e i tifosi aspettano di scoprire se il futuro di Zambo Anguissa sarà ancora nel cuore di Napoli o altrove.

