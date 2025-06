Napoli Chiesa torna di moda | Federico pensa a Conte per rilanciarsi

Napoli, tra rinascite e ambizioni, torna a essere protagonista nel cuore dei tifosi. Federico, desideroso di riscatto, pensa a Conte per un nuovo rilancio e valuta il trasferimento dal Liverpool, puntando a giocare con continuità. A gennaio l’affare sembrava sfumato, ma le sue potenzialità potrebbero rivelarsi decisive per il progetto azzurro: nel frattempo, il club spinge forte anche per Lookman, rafforzando così la sua rosa e i sogni di gloria.

L'esterno lascerà Liverpool per giocare con continuità: a gennaio l'affare era sfumato, i suoi strappi possono essere utili al club azzurro che spinge forte per Lookman.

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

Come scrive napolimagazine.com: Ha speso parole dolci per Allegri, ma anche per Conte (pochi giorni fa un like dopo la sua conferma su ...