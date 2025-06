Napoli c’è una speranza per Osimhen | la svolta dopo il Mondiale per Club

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli si intreccia tra speranze e decisioni cruciali. Dopo aver brillato al Mondiale per Club, il calciatore nigeriano potrebbe diventare il grande investimento di mercato dei partenopei, pronti a valutare un’eventuale cessione. La suggestione di una svolta si fa sempre più concreta, ma il club vuole evitare gli errori del passato. La storia tra Napoli e Osimhen sta per scrivere un nuovo capitolo, ricco di possibilità e sfide.

La speranza del Napoli va in crescendo per il futuro di Osimhen, con la possibilità concreta di vendere il calciatore dopo il Mondiale per Club Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere, con il Napoli che però non vuole ritrovarsi nella stessa situazione dello scorso anno. Il calciatore nigeriano è di ritorno dal prestito annuale al Galatasaray, ma è nuovamente un peso per il club partenopeo. La storia d’amore tra Aurelio De Laurentiis e Osimhen è terminata già da tempo e non sembrano esserci segni di ricucitura, ma solo desiderio di separarsi al più presto. Tante sono le squadre che hanno sondato il terreno, ma poche vogliose di pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro presente nel contratto del calciatore con il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, c’è una speranza per Osimhen: la svolta dopo il Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: napoli - osimhen - speranza - mondiale

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Fulvio Collovati sgancia la bomba durante ‘Non solo mercato’ su Rai 2 ”Dopo il Mondiale per Club, Spalletti diventerà allenatore della Juventus e Osimhen andrà con lui. Ha rifiutato l’Al-Hilal, gli davano tanti milioni. Complimenti perché non tutti rinunciano Vai su Facebook

Fabrizio Romano: L'Al-Hilal continua a pensare a Theo ed Osimhen; Osimhen rifiuta l'Al Hilal, c'è ancora possibilità per la Juventus? La situazione; Dall'Inghilterra - Dirigenti Al-Hilal a Parigi per chiudere con Osimhen prima del Mondiale per Club.

Victor osimhen pronto a lasciare napoli: destinazione al-hilal per il mondiale per club 2025 - Hilal in Arabia Saudita, con un contratto triennale e l’obiettivo di partecipare al Mondiale per Club 2025; Al- Secondo gaeta.it

Osimhen rifiuta l'Al Hilal di Inzaghi! Napoli, così sfumano 75 milioni - Il nigeriano complica la vita ai partenopei per la cessione al club saudita, che sta pensando a un bomber italiano ... Lo riporta tuttosport.com

Osimhen, l'amico: "Oggi parte per le sue vacanze, non ha fretta di decidere il suo futuro" - Buchi Laba, giornalista e amico di Osimhen, ha postato sui suoi profili social un aggiornamento in merito alla cessione di Victor Osimhen all'Al Hilal: 'Non ha fretta di prendere una decisione così im ... Scrive informazione.it