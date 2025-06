Napoli campione con 82 punti | un record che supera anche il Milan di Pioli

Napoli campione con 82 Punti, il Milan di Pioli a 86: l'analisi degli ultimi scudetti con il punteggio più basso.

Dal Napoli Campione d’Italia al Milan e la richiesta di Leao contropartita: un super rinforzo per la difesa - Dal tricolore del Napoli alla proposta di scambio con Leao, il calcio italiano si infiamma di voci e trattative da show.

Napoli squadra Campione meno forte ultimi anni. Meno punti, gol fatti, diff. reti Meno gioco, meno talento Miracolo di Conte e giocatori 2° flop di Inzaghi che aveva già perso contro la 2° più scarsa (Milan di Pioli) Conte fenomeno nei Campionati Inzaghi fantast Vai su X

Scudetto vinto con meno punti? C’è anche il Milan nelle squadre che hanno alzato il trofeo con la quota più bassa

