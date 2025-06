Napoli Approfondimenti di diritto sindacale militare | se ne parla al Circolo della Marina

Il 18 giugno 2025, il Circolo della Marina di Napoli ospiterà un importante convegno dedicato agli “Approfondimenti di diritto sindacale militare”. Organizzato dall’USIM, questa iniziativa offre un’opportunità unica di confronto tra esperti e rappresentanti del settore, mettendo in luce le sfide e le opportunità di un tema cruciale per la tutela dei diritti dei militari. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire le dinamiche del diritto sindacale in ambito militare e contribuire a plasmare il futuro delle relazioni sindacali nelle forze armate.

L'USIM – Unione Sindacale Italiana Marina in una nota stampa informa che si terrà il convegno dal titolo "Approfondimenti di diritto sindacale militare", in programma il 18 giugno 2025 alle ore 17:00, presso la sala conferenze del Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli. L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto e approfondimento sul tema del diritto sindacale in ambito militare, con particolare attenzione all'evoluzione normativa e alle prospettive future per il personale in uniforme. Interverranno autorevoli esperti e professionisti del settore: dott. Francesco NASTASIA, Segretario Generale USIM.

