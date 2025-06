Napoli annuncio da brividi | De Laurentiis ha fatto di nuovo centro!

Napoli torna sotto i riflettori con un annuncio da brividi: De Laurentiis centra ancora una volta il bersaglio, confermando la forza del progetto azzurro. La città sta vivendo un momento di grande entusiasmo, mentre il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo. Con Conte alla guida e una squadra rinforzata, il Napoli si appresta a vivere una stagione da protagonista. L’attesa è finita: il sogno continua.

Aurelio De Laurentiis non sbaglia piĂą: il presidente ha fatto di nuovo centro, arriva l’annuncio in queste ore. Il Napoli si prepara a vivere una nuova stagione da protagonista. La squadra azzurra, dopo la vittoria dello Scudetto, si sta impegnato a costruire un organico che possa soddisfare a pieno le esigenze di Antonio Conte, dopo le voci di addio, ha finalmente deciso di restare all’ombra del Vesuvio e difendere il tricolore sulla maglia azzurra. Aurelio De Laurentiis parla in conferenza stampa (AnsaFoto) TvPlay.it La permanenza dell’allenatore rappresenta di sicuro una garanzia per i tifosi che sanno proprio che attraverso la figura di Conte si avrĂ la certezza che il presidente Aurelio De Laurentiis sarĂ chiamato a spendere e costruire una squadra all’altezza di quelle che sono le aspettative dello stesso Conte. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, annuncio da brividi: De Laurentiis ha fatto di nuovo centro!

In questa notizia si parla di: napoli - annuncio - laurentiis - fatto

L’annuncio di Peppe Di Napoli: “La Tac è completamente pulita, sono guarito” - Peppe Di Napoli, il famoso pescivendolo diventato una star dei social, ha condiviso un annuncio di gioia con i suoi follower: "La TAC è completamente pulita, sono guarito!" Attraverso un emozionante reel, Peppe invita tutti a non mollare e a combattere sempre.

? L’annuncio di Aurelio De Laurentiis ha incendiato la piazza. Poi le parole del fuoriclasse belga: "Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Dopo 10 anni in Inghilterra, questa per me è un’esperienza nuova. Io e la mia famiglia siamo entusiasti". Un Vai su Facebook

La notizia era nell'aria da giorni, ma ora è ufficiale: Luca Marianucci è un nuovo calciatore del Napoli L'annuncio, come sempre, è arrivato attraverso il presidente De Laurentiis con il suo consueto messaggio su X ? #Marianucci #SSCNapoli #spazion Vai su X

De Bruyne al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: “Ha comprato una bellissima villa; Conte resta al Napoli: l'annuncio di De Laurentiis; Conte resta al Napoli, è ufficiale: arriva l'annuncio di De Laurentiis.

De Bruyne al Napoli è ufficiale, c’è l’annuncio di De Laurentiis: “Benvenuto Kevin” - C'è l'annuncio di Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Kevin" ... Scrive fanpage.it

Napoli, De Bruyne è ufficiale: "King Kev is here". L'annuncio di De Laurentiis: "Benvenuto Kevin" - Il Napoli ha chiusoil suo nuovo super colpo a centrocampo e dopo settimane di rumors e contatti oggi è ufficialmente iniziata l'era di Kevin De Bruyne in maglia azzurra. Segnala msn.com

Calciomercato Napoli, ufficiale l’arrivo di De Bruyne: il super colpo è realtà, c’è l’annuncio di De Laurentiis! - Tutti i dettagli in merito Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha annunciato l’arrivo di ... Segnala calcionews24.com