Nameless al Bione Fumagalli risponde alle critiche | Non inventate numeri

Rispondere alle accuse senza inventare numeri e confermare il suo impegno nel progetto. Con un tono deciso e diretto, Fumagalli sottolinea come il Nameless Festival rappresenti un'opportunità unica per il territorio, meritando un'attenzione seria e rispettosa. La discussione si infiamma, ma il fondatore non si tira indietro: è arrivato il momento di ascoltare anche la sua versione dei fatti, lasciando da parte i fraintendimenti.

Il ritorno del Nameless Festival al centro sportivo del Bione di Lecco per il 2026 continua a generare pareri. Dopo le critiche di Forza Italia e l'apertura più cauta di Fratelli d'Italia, è arrivata la replica piccata di Alberto Fumagalli, Ceo e fondatore del festival, che ha scelto Facebook per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Nameless al Bione, Fumagalli risponde alle critiche: "Non inventate numeri"

In questa notizia si parla di: nameless - bione - fumagalli - critiche

Il Nameless torna a casa? Ipotesi Bione, si può fare - Il futuro del Nameless Festival al centro del dibattito a Lecco, dopo l'annuncio dell'addio ad Annone Brianza al termine del 2025.

Nameless al Bione, Fumagalli risponde alle critiche: Non inventate numeri; Nameless Festival, l'addio a Lecco è ufficiale: Sarà l'ultima edizione; Il Nameless Festival è pronto a ripartire, ma il maltempo taglia l'esordio.

Nameless al Bione, Fumagalli risponde alle critiche: "Non inventate numeri" - Il Ceo del festival replica duramente a Forza Italia: "Mai superati i 30mila al giorno, parliamo di opportunità concrete" ... Lo riporta leccotoday.it

Il Nameless saluta Annone e torna a Lecco. Nel 2026 ci sarà anche una Winter Edition in Valsassina - Lo annuncia Alberto Fumagalli, il ceo e fondatore del Nameless, all'indomani dell'ultima edizione appena conclusa ad Annone Brianza. Riporta informazione.it

Nameless Festival chiude sopra quota 90mila e annuncia il 2026 - “Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati, primo fra tutti fare un festival più bello da vivere”, ha dichiarato il CEO Fumagalli ANNONE BRIANZA – Il sipario si è appena abbassato sull’edizione 2025 ... Segnala informazione.it