Nabucco da pelle d’oca all’Arena di Verona | Verdi manda in estasi quattro ministri ed Angela Merkel

L’Arena di Verona ha vissuto una serata magica con il debutto di Nabucco, un vero trionfo corale che ha affascinato il pubblico e le istituzioni. La regia visionaria di Stefano Poda ha trasformato questo appuntamento in un rito collettivo, tra passato e futuro, attirando personalità di spicco come Angela Merkel e quattro ministri. Una serata da ricordare, destinata a entrare nella leggenda dell’Opera Festival.

Il Nabucco all’Arena di Verona ha incantato in una serata memorabile. Un trionfo corale che ha trasformato l’anfiteatro in un rito collettivo tra passato e futuro, con la regia visionaria di Stefano Poda. Presenti quattro ministri e una politica d’eccezione come l’ex cancelliera Angela Merkell. È stato un debutto da leggenda quello di venerdì 13 giugno, dove la 102a edizione dell’Opera Festival ha preso il via con l’opera amatissima di Giuseppe Verdi. Geniale Stefano Poda con un a allestimento che ha trasformato l’anfiteatro romano in una vera e propria macchina del tempo: un ponte spettacolare tra passato e presente, tra mito e tecnologia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Nabucco” da pelle d’oca all’Arena di Verona: Verdi manda in estasi quattro ministri ed Angela Merkel

