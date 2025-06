Musk sfida la censura e riaccende Starlink in Iran Il patron di X sui social | E' attivo

Elon Musk si mette in prima linea contro la censura, riattivando Starlink in Iran e offrendo agli iraniani un accesso libero e sicuro a Internet. Rispondendo all’appello di figure influenti come Mark Levin, il visionario di X dimostra ancora una volta il suo impegno nel sostenere la libertà di informazione, sfidando apertamente le restrizioni imposte dal regime di Teheran. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il panorama digitale in Medio Oriente e non solo.

Elon Musk sfida la censura e accende Starlink per l’Iran. L’ex first buddy lo ha annunciato su X rispondendo all’appello lanciato dal volto noto di Fox e star del movimento Maga Mark Levin, che lo aveva invitato a rendere disponibile internet per gli iraniani così da infliggere un colpo definitivo al regime. La decisione di Musk segue la stretta al web decisa da Teheran dopo gli attacchi di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Musk sfida la censura e riaccende Starlink in Iran. Il patron di X sui social: "E' attivo"

In questa notizia si parla di: musk - sfida - censura - starlink

Musk sfida Trump: “Il popolo ha parlato, serve un nuovo partito”. Si chiamerà “The America Party” - Elon Musk riaccende il dibattito politico negli Stati Uniti annunciando la nascita di “The America Party”, un nuovo partito che promette di rappresentare l’80% della popolazione.

Elon Musk attiva Starlink in Iran: sfida alla censura mentre Teheran vive ore di paura tra esplosioni e blackout informativi #iran Vai su X

Musk sfida la censura e riaccende Starlink in Iran. Il patron di X sui social: E' attivo; X bannata in Brasile, gli utenti passano a Bluesky. Musk furioso; Musk sfida la censura e attiva Starlink all’Iran.

Musk sfida la censura e riaccende Starlink in Iran. Il patron di X sui social: "E' attivo" - L’ex first buddy lo ha annunciato su X rispondendo all’appello lanciato dal volto noto di Fox e star del movimento Maga Mark Levin, che lo ave ... Si legge su msn.com

Elon Musk attiva il servizio starlink in iran nonostante la censura della repubblica islamica - Elon Musk attiva Starlink in Iran per offrire accesso a internet satellitare non censurato, sfidando le restrizioni governative e aprendo nuove possibilità di comunicazione non controllata nel paese. Lo riporta gaeta.it

Elon Musk attiva Starlink in Iran sfidando la censura - Starlink di Elon Musk arriva in Iran nonostante la censura. Scrive quotidiano.net