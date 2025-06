Musk sfida la censura e attiva Starlink all’Iran

Elon Musk rompe gli schemi e sfida la censura, attivando Starlink in Iran. Questa mossa rivoluzionaria apre nuove prospettive di libertà digitale per milioni di iraniani, spesso soffocati da restrizioni oppressive. In un contesto di tensioni crescenti e recenti attacchi, la decisione di Musk rappresenta un passo decisivo nella battaglia contro il controllo dell'informazione. La rivoluzione della rete satellitare sta per cambiare le regole del gioco: scopriamo come.

Elon Musk ha annunciato l'avvio di Starlink, la rete satellitare che consentirà all'Iran di poter accedere liberamente ad Internet. Questo segna una svolta epocale nella storia della censura islamica e del duro regime di Theran, alla luce anche degli ultimi fatti emersi dagli attacchi di Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musk sfida la censura e attiva Starlink all’Iran

