Musica che cura | donati 9.600 euro al reparto di Neonatologia

Un gesto di generosità che scalda il cuore e fa sperare in un domani migliore: la musica, infatti, si conferma come potente strumento di cura e solidarietà. Donati 9.600 euro al reparto di neonatologia di Piacenza, un risultato che testimonia come l’unione tra arte e solidarietà possa davvero fare la differenza. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario esempio di altruismo.

Un altro gesto di solidarietà concreta a favore della sanità piacentina: sono stati consegnati circa 9.600 euro, frutto del concerto benefico al Castello di San Pietro in Cerro a sostegno de Il Pellicano Piacenza onlus. Il concerto è stato organizzato con l’attiva partecipazione del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Musica che cura": donati 9.600 euro al reparto di Neonatologia

