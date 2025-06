Musei aperti ai vicini Biglietto unico da 7 euro

Scopri un modo innovativo per avvicinarti alla storia e alla bellezza di Volterra! Grazie a una nuova iniziativa del Comune, i residenti di quattordici comuni vicini potranno visitare musei e siti culturali con un biglietto unico da soli 7 euro, valido 24 ore. Un’opportunità imperdibile per vivere il patrimonio etrusco e rafforzare il senso di comunità . La cultura non ha confini: inizia a esplorare!

Una nuova iniziativa del Comune di Volterra che punta a rendere il patrimonio culturale del colle etrusco più accessibile ai cittadini dei territori vicini. Con una delibera di giunta, è stato approvato un biglietto speciale da 7 euro, valido 24 ore, che consente l’ingresso a tutti i musei e siti culturali della città . La promozione è attiva per tutto l’anno 2025 e si rivolge ai residenti di quattordici comuni dell’area della Valdicecina e dintorni. L’elenco comprende i Comuni di Montieri, Radicondoli, Casole d’Elsa, Pomarance, Castelnuovo Valdicecina, Montecatini Valdicecina, Monteverdi Marittimo, Casale Marittimo, Montescudaio, Guardistallo, Riparbella, Castellina Marittima, Cecina e Bibbona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musei aperti ai... "vicini". Biglietto unico da 7 euro

